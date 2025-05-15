ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ШикуновАлександр Шикунов: Спад «Спартака» — из-за провальных трансферов и зимних сборов
    Все новости спорта

    Сержиу Консейсау: «Милан» должен был сделать больше

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Болонья
    Наставник «Милана» Сержиу Консейсау отреагировал на поражение от «Болоньи» (0:1) в финале Кубка Италии.

    Сержиу Консейсау
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сержиу Консейсау

    «Первый тайм был сбалансированным, у нас было несколько моментов, чтобы забить, и в таких играх важно повести в счете. Признаю, во втором тайме мы могли добиться большего. "Болонье" немного повезло с голом, но я не хочу умалять заслуг наших соперников. "Болонья" хорошо постаралась, чтобы завоевать трофей.

    Я не хочу искать оправдания в работе судьи, было две-три спорных ситуации, но я не хочу, чтобы это выглядело как оправдания. Мы должны были сделать больше. Мы выиграли Суперкубок Италии, мы прошли весь путь в Кубке Италии, теперь мы постараемся достойно завершить сезон. В воскресенье нас ждет еще одна важная игра против "Ромы". Мне жаль болельщиков, которые были так воодушевлены, это поражение в финале стало разочарованием для всех. Мы могли бы сделать больше, но в таких равных матчах решают детали, поэтому они забили, а мы нет», — сказал Консейсау в интервью Sport Mediaset.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вновь не справится с натиском «Трактора»
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Сине-гранатовые» сделают важнейший шаг на пути к чемпионству
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Ростов» создать проблемы «красно-белым»?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Канада — Австрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мбоко — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры