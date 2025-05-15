Эрик Дайер: С нетерпением жду начала, я отдам все ради этого клуба

Эрик Дайер Фото: globallookpress.com
«Я с нетерпением жду начала, возможности надеть эту футболку и встречи с одноклубниками и всеми вами на стадионе Луи II. Я отдам все ради этого клуба», — написал футболист в своих соцсетях.
Контракт с 31-летним англичанином рассчитан на три года. До этого Дайер выступал за «Баварию», но покинул немецкий клуб в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне Лиги 1 «Монако» занимает вторую строчку, уступая только «Пари Сен-Жермен». Клуб обеспечил себе прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.