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    Эрик Дайер: С нетерпением жду начала, я отдам все ради этого клуба

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Монако
    Защитник сборной Англии Эрик Дайер обратился к болельщикам «Монако» после официального объявления о своем переходе в клуб из Лиги 1.

    Эрик Дайер
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    Эрик Дайер

    «Я с нетерпением жду начала, возможности надеть эту футболку и встречи с одноклубниками и всеми вами на стадионе Луи II. Я отдам все ради этого клуба», — написал футболист в своих соцсетях.

    Контракт с 31-летним англичанином рассчитан на три года. До этого Дайер выступал за «Баварию», но покинул немецкий клуб в статусе свободного агента.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    В нынешнем сезоне Лиги 1 «Монако» занимает вторую строчку, уступая только «Пари Сен-Жермен». Клуб обеспечил себе прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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