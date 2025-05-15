Эрик Дайер: С нетерпением жду начала, я отдам все ради этого клуба

Защитник сборной Англииобратился к болельщикампосле официального объявления о своем переходе в клуб из Лиги 1.

«Я с нетерпением жду начала, возможности надеть эту футболку и встречи с одноклубниками и всеми вами на стадионе Луи II. Я отдам все ради этого клуба», — написал футболист в своих соцсетях.

Контракт с 31-летним англичанином рассчитан на три года. До этого Дайер выступал за «Баварию», но покинул немецкий клуб в статусе свободного агента.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

В нынешнем сезоне Лиги 1 «Монако» занимает вторую строчку, уступая только «Пари Сен-Жермен». Клуб обеспечил себе прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.