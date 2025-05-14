«Болонья» победила «Милан» и стала обладателем Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италиипереиграласо счетом 1:0.

На 53-й минуте автором единственного забитого мяча в этой игре стал Дэн Ндойе.

Футбол. Италия. Кубок Милан — Болонья 0:1 Гол: 0:1 Дан Ндой (53') Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Кайл Уолкер, 62'), Страхиня Павлович, Алекс Хименес (Жоау Фелиш, 62'), Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана (Тэмми Абрахам, 88'), Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 88'), Рафаэл Леау, Лука Йович (Сантьяго Хименес, 62') Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Эмиль Хольм (Давиде Калабрия, 76'), Джованни Фаббиан (Томмазо Побега, 69'), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 80'), Дан Ндой (Йенс Одгор, 80'), Риккардо Орсолини (Николо Казале, 69') Предупреждения: Фикайо Томори (38'), Льюис Фергюсон (43'), Кристиан Пулишич (45 + 2'), Джованни Фаббиан (57'), Джон Лукуми (74')

Благодаря этой победе «Болонья» смогла победить в Кубке Италии и выиграть трофей.