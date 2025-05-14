Агент Головина: Александр не вернется в РПЛ этим летом

Агент, представляющий интересы хавбека «Монако», высказался о том, может ли футболист вернуться на родину ближайшим летом.

Нет, Головин не вернется в РПЛ этим летом. В ближайшие годы это исключено. У Саши контракт с «Монако» до 2029 года.

Сашу в «Монако» всё устраивает, у него хорошие отношения с тренером, тренерским штабом, у них сильная команда. Хорошие отношения с руководством, со спортивным директором, с президентом клуба Рыболовлевым. К Головину относятся очень хорошо. Наконец, в этом году сбылась Сашина мечта — он участвовал в Лиге чемпионов«, — сказал Клюев в эфире "Коммент.Шоу".

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей, забил три гола и сделал один ассист.

В России Головин играл за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год.