Ташуев — о поражении от «Ахмата»: Сами организуем атаки в свои ворота

Главный тренер «Ахмата»подвел итоги матча 28-го тура РПЛ с «Акроном», в котором его команда уступила со счетом 2:3.

«Сказать, что мы разочарованы, — ничего не сказать. К сожалению, мы не прижились к издержкам начала сезона в виде ошибок у своих ворот: сами организуем атаки в свои ворота. Эта тенденция продолжается более полугода и, пока я работаю, борюсь с ней. В чем-то есть у нас системная проблема, ее нужно разобрать.

Если брать в целом матч, он выдался неплохим: мы забили два гола, создали много моментов. Мы раскрывались, оказывали большое давление на "Акрон", но в одной ситуации мы пропустили нежелательный гол, оказавшись несбалансированными в эпизоде игры. Ничья бы нас устроила, но нам нужнее победы», — цитирует Ташуева официальный сайт «Ахмата».

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Тольяттинский клуб после этой победы поднялся на 9-е место в чемпионате России с 35 очками. «Ахмат» (24) остался на 13-й строчке в зоне стыковых матчей.