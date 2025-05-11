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    «Челси»«Ньюкасл» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    Сенников: После первого тайма думал, будет ничья, но ЦСКА смог дожать и победил

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    Дмитрий Сенников подвел итоги матча ЦСКА«Краснодар» (1:0) в 28-м туре РПЛ, отметив, что армейцы прибавили во втором тайме и заслуженно забили победный гол.

    Дмитрий Сенников
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    Дмитрий Сенников

    «По первому тайму думал, что будет ничейный счет. Обе команды достаточно равные. Но после того, как ЦСКА начал весеннюю часть чемпионата, был уверен, что армейцы будут биться», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

    Также бывший футболист отметил, что уверен в победе «Краснодара» в следующем матче против «Оренбурга», и не знает, как сложится игра против московского «Динамо».

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    В турнирной таблице «Краснодар» по-прежнему лидирует (61 очко), но теперь опережает «Зенит» всего на одно очко, а ЦСКА (55) укрепился на третьем месте.

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