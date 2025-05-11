Сенников: После первого тайма думал, будет ничья, но ЦСКА смог дожать и победил

Дмитрий Сенников Фото: globallookpress.com
«По первому тайму думал, что будет ничейный счет. Обе команды достаточно равные. Но после того, как ЦСКА начал весеннюю часть чемпионата, был уверен, что армейцы будут биться», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».
Также бывший футболист отметил, что уверен в победе «Краснодара» в следующем матче против «Оренбурга», и не знает, как сложится игра против московского «Динамо».
В турнирной таблице «Краснодар» по-прежнему лидирует (61 очко), но теперь опережает «Зенит» всего на одно очко, а ЦСКА (55) укрепился на третьем месте.