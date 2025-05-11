Сенников: После первого тайма думал, будет ничья, но ЦСКА смог дожать и победил

подвел итоги матча(1:0) в 28-м туре РПЛ, отметив, что армейцы прибавили во втором тайме и заслуженно забили победный гол.

«По первому тайму думал, что будет ничейный счет. Обе команды достаточно равные. Но после того, как ЦСКА начал весеннюю часть чемпионата, был уверен, что армейцы будут биться», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Также бывший футболист отметил, что уверен в победе «Краснодара» в следующем матче против «Оренбурга», и не знает, как сложится игра против московского «Динамо».

Прогнозы и ставки на РПЛ

В турнирной таблице «Краснодар» по-прежнему лидирует (61 очко), но теперь опережает «Зенит» всего на одно очко, а ЦСКА (55) укрепился на третьем месте.