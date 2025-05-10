«Фрайбург» в гостях обыграл «Хольштайн»

одержал победу над(2:1) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

У хозяев единственный гол забил Лассе Розенбом на 24-й минуте.

В составе «Фрайбурга» отличились Йохан Манзамби на 45+2-й минуте и Лукас Хёлер на 58-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Хольштайн — Фрайбург 1:2 Голы: 1:0 Лассе Розенбом (24'), 1:1 Иоганн Манзамби (45 + 2'), 1:2 Лукас Хёлер (58') Хольштайн: Тимо Беккер, Карл Юханссон (Бенедикт Пихлер, 80'), Давид Зец, Лассе Розенбом (Фил Харрес, 61'), Джон Толкин (Финн-Доминик Порат, 72'), Магнус Кнудсен, Армин Гигович (Льюис Холтби, 80'), Стивен Скрыбски, Александр Бернхардссон, Thomas Dahne, Суто Матино Фрайбург: Ноа Атуболу, Жорди Макенго, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Макс Розенфельдер (Лукас Кюблер, 76'), Иоганн Манзамби (Лукас Хёлер, 46'), Винченцо Грифо (Кристиан Гюнтер, 77'), Патрик Остерхаге, Максимилиан Эггештайн, Рицу Доан (Николас Хефлер, 90'), Жуниор Адаму (Кильянн Сильдийя, 90') Предупреждение: Армин Гигович (68')

После этого матча «Фрайбург» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 55-ю очками в активе. «Хольштайн» — на 17-й позиции (25).