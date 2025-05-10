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    Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    «Эвертон» уверенно обыграл «Фулхэм», «Брентфорд» добыл минимальную победу против «Ипсвича»

    Результаты матчей Английской премьер-лиги, обзор голов

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    В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Ипсвич Таун» на своем поле уступил «Брентфорду» со счетом 0:1.

    Виталий Миколенко
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    Виталий Миколенко

    Обе команды начали встречу достаточно осторожно, но уже к середине первого тайма гости перехватили инициативу. На 18-й минуте полузащитник «Брентфорда» Кевин Шейд открыл счёт, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев.

    После этого «Брентфорд» продолжал контролировать ход игры, а «Ипсвич» не смог создать по-настоящему опасных моментов у ворот соперника.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ипсвич Таун — Брентфорд 0:1
    Гол: 0:1 Кевин Шаде (18') Ипсвич Таун: Алекс Палмер, Аксель Туанзебе (Бенджамин Джонсон, 86'), Кэмерон Бургесс, Джейкоб Гривз, Сэми Морси, Джек Тейлор (Йенс-Люс Каюсте, 62'), Омари Хатчинсон, Конор Чаплин (Джек Кларк, 57'), Хулио Энсисо, Лиам Дилап (Джордж Хирст, 62'), Dara O'Shea Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор (Игор Тиаго, 85'), Егор Ярмолюк, Кристиан Нергор, Йоан Висса (Юнус Эмре Конак, 90'), Кевин Шаде (Матиас Йенсен, 73'), Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Джек Тейлор (17'), Кристиан Нергор (17'), Йоан Висса (71'), Джордж Хирст (84'), Микаель Кайоде (84'), Егор Ярмолюк (90 + 2')

    «Ипсвич» уже официально вылетел в Чемпионшип и занимает 18-е место. «Брентфорд» благодаря победе укрепил свои позиции в середине турнирной таблицы и продолжает свою беспроигрышную серию.

    В параллельном матче «Фулхэм» на своем поле проиграл «Эвертону» со счетом 1:3.

    Счет был открыт на 17-й минуте — Рауль Хименес вывел «Фулхэм» вперед после передачи Смит-Роу. Однако в компенсированное время первого тайма Виталий Миколенко сравнял счет, замкнув передачу Абдулайе Дукуре — 1:1.

    Во втором тайме «Эвертон» вышел вперед благодаря точному удару Майкла Кина на 70-й минуте, а окончательный счет установил Бету на 73-й минуте после передачи Карлоса Алькараса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Эвертон 1:3
    Голы: 1:0 Рауль Хименес (17'), 1:1 Виталий Миколенко (45 + 3'), 1:2 Майкл Кин (70'), 1:3 Бету (73') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон (Марсьяль Годо, 83'), Сандер Берге (Джошуа Кинг, 83'), Андреас Перейра (Томас Кейрни, 75'), Гарри Уилсон (Виллиан, 75'), Эмиль Смит-Роу (Адама Траоре, 63'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес Эвертон: Бету (Доминик Калверт-Льюин, 90'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Майкл Кин, Эшли Янг, Карлос Алькарас (Тим Айрогбунам, 84'), Абдулайе Дукуре (Илиман Ндиайе, 61'), Джек Харрисон (Дуайт Макнил, 61'), Идрисса Гана Гейе (Шеймус Коулман, 90'), Джеймс Гарнер Предупреждение: Сандер Берге (56')

    После этой победы «Эвертон» набирает 42 очка и поднимается на 13-е место в таблице, а «Фулхэм» с 51 очком идет 11-м.

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