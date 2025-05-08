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    Лука Раньери«Фиорентина» — «Бетис». Онлайн, прямая трансляция
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    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    8 мая в Манчестере «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетик» Бильбао в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Начало игры в 22:00 мск.

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    В Бильбао «манкунианцы» заложили прочный фундамент, по которому они могут пройти в финал турнира. Для этого нужно спокойно провести ответный матч на «Олд Траффорд».

    «Баски», конечно же, не будут соглашаться с текущим положением дел. Терять им нечего. Так что они положат все силы, чтобы попытаться сотворить невероятное. Все же в первой игре большую роль сыграло решение арбитра об удалении. Посмотрим, получится ли у гостей дать ответку за унизительное домашнее фиаско.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры выставили МЮ в качестве фаворита встречи. Ставки принимаются с коэффициентами 1.95 и 3.85 соответственно. Шансы на выход в финал оцениваются котировками 1.01 и 15.0.

    • На LiveSport вышло два прогноза. В одном эксперты дали предсказание на результативность матча, во втором они решили взять больше риска и поставить на точный счет.

    • Искусственный интеллект считает, что МЮ спокойно доведет дело до конца, выиграв 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча полуфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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