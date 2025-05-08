Два клуба Серии А интересуются Доннаруммой

Джанлуиджи Доннарумма Фото: globallookpress.com
Как сообщает известный инсайдер Альфредо Педулла, это «Интер» и «Ювентус». Нерадзурри намерены дождаться окончания контракта 26-летнего вратаря сборной Италии (он истекает летом 2026 года) и готовы платить ему 9 млн евро в год.
«Старая синьора», в свою очередь, намерена заполучить Доннарумму этим летом и готовит официальное предложение французам. Сейчас он оценивается в 35 млн евро.
Напомним, что вратарь является воспитанником «Милана» и выступал за него до лета 2021 года, после чего перешел в «ПСЖ».