Два клуба Серии А интересуются Доннаруммой

Сразу два итальянских топ-клуба обозначили свой интерес к голкиперу «ПСЖ»

Как сообщает известный инсайдер Альфредо Педулла, это «Интер» и «Ювентус». Нерадзурри намерены дождаться окончания контракта 26-летнего вратаря сборной Италии (он истекает летом 2026 года) и готовы платить ему 9 млн евро в год.

«Старая синьора», в свою очередь, намерена заполучить Доннарумму этим летом и готовит официальное предложение французам. Сейчас он оценивается в 35 млн евро.

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Напомним, что вратарь является воспитанником «Милана» и выступал за него до лета 2021 года, после чего перешел в «ПСЖ».