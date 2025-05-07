Вахания: Стиль Радимова чем-то похож на Карпина

Защитник «Ростова»высказался о тренере. Ранее футболист работал под руководством специалиста в «Зените-2».

«Радимов — очень сильный мотиватор, хороший мой друг. Надеюсь, так можно сказать, потому что мы с ним все время на связи и поддерживаем общение. Стилем Радимов чем-то похож на Карпина: у тебя может что-то не получаться на поле, но если ты не добегаешь, тогда это проблема.

Радимов научил меня больше играть с мячом. На момент попадания в "Зенит-2" у меня были проблемы в этом, но он этот аспект улучшил. Думаю, если бы Радимов хотел, то тренировал. Да, он способен тренировать в клубе РПЛ, хотел бы его увидеть здесь», — сказал Вахания Sport24.

Вахания — воспитанник «Зенита». В 2023 году футболист перешел в «Ростов».