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    Вахания: Стиль Радимова чем-то похож на Карпина

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    Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о тренере Владиславе Радимове. Ранее футболист работал под руководством специалиста в «Зените-2».

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Радимов — очень сильный мотиватор, хороший мой друг. Надеюсь, так можно сказать, потому что мы с ним все время на связи и поддерживаем общение. Стилем Радимов чем-то похож на Карпина: у тебя может что-то не получаться на поле, но если ты не добегаешь, тогда это проблема.

    Радимов научил меня больше играть с мячом. На момент попадания в "Зенит-2" у меня были проблемы в этом, но он этот аспект улучшил. Думаю, если бы Радимов хотел, то тренировал. Да, он способен тренировать в клубе РПЛ, хотел бы его увидеть здесь», — сказал Вахания Sport24.

    Вахания — воспитанник «Зенита». В 2023 году футболист перешел в «Ростов».

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