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    Гави высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов

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    Полузащитник «Барселона» Гави поделился мнением об игре своей команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (3:4 ДВ).

    Гави — полузащитник «Барселоны»
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    Гави — полузащитник «Барселоны»

    «Это очень тяжело, тем более если знать, как близки мы были к этому. Они не хотели, чтобы мы дошли до финала, потому что с таким сезоном, который мы проводим, они были напуганы.

    Неважно, сколько лет мы не выигрывали Лигу чемпионов. Хотя я знаю, что это очень тяжело, и хотел бы выигрывать её каждый год. Я уверен, что мы выиграем, если будем вместе, как всегда. Знаю, что это произойдёт.

    Мы можем завершить этот сезон, взяв три титула. Очень хороший сезон, несмотря на этот спад. Давайте отправимся на "Монжуик" в воскресенье и победим!» — написал Гави в соцсетях.

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    • По сумме 2-х встреч «Барселона» уступила «Интеру» (3:3 и 3:4 ДВ) и вылетела из Лиги чемпионов.

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