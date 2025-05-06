Экс-арбитр Федотов проанализировал судейство в матче «Спартака» с «Факелом»

Экс-арбитр РПЛвысказался о судействе в матче 27-го тура РПЛ. Встреча в Воронеже закончилась вничью 0:0.

«Удаление Литвинова — самый нашумевший момент, но простой для судьи. Не знаю, разговаривают с арбитрами руководители или нет. Перемещение Зиякова по полю было нелогичным, так никогда никого не учили. И это ошибка самого арбитра. Вместо того чтобы уйти в диагональ на рывке, Зияков почему-то начал двигаться вправо и затем сместился в центр. В итоге пропустил всё на свете, видел только со спины, но не знал, какое расположение у игроков. То есть судья работает в РПЛ, но простых вещей не видит. А момент и правда очень простой — явное лишение возможности забить гол со стороны Литвинова. Как бы ещё не прилетело второму ассистенту. В итоге Зияков пошёл смотреть повтор и показал красную игроку "Спартака".

Также на второй минуте Зияков не показал жёлтую игроку "Факела" за грубую игру. У арбитра была очень плохая позиция — он находился в центре поля, а надо было идти в обратную диагональ и смещаться вслед за командами. Но конкретно по жёлтой — ошибка резервного, который должен был подсказать», — сказал Федотов «Чемпионату».