Энрике: Матч с «Арсеналом» будет тяжелым

Наставниквысказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против

«В процессе строительства нормально, когда в первый год еще есть над чем поработать, второй год — это год более уверенного роста и уверенности в своих ресурсах. В следующем году мы продолжим постепенно набирать обороты.

Я не думаю, что какая-то одна линия команды превосходит остальные, и я считаю, что это большое достижение "ПСЖ". Мы не из тех команд, которые просчитывают. Мы пытаемся повторять один и тот же механизм матча. Это нелегко и требует четкого мышления и принципов.

Завтрашний матч будет тяжелым. На бумаге это сложно, но мы постараемся повторить то, что делали с первого дня. С теми качествами, которые у нас есть, я считаю это преимуществом», — цитирует Энрике RMC Sport.

Ответная игра между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет 7 мая.