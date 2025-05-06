«Ноттингем» спас ничью против «Кристал Пэласа», но потерял важные очки в битве за Лигу чемпионов

Героем вечера стал защитник Мурильо, сравнявший счёт на фоне отчаянной борьбы и напора «Кристал Пэлас». Но будет ли этого достаточно для того, чтобы мечта «Фореста» жила дальше?

На «Селхёрст Парк» встретились две команды, у каждой из которых был свой повод играть с предельной самоотдачей. «Кристал Пэлас» — на кураже от выхода в финал Кубка Англии. «Ноттингем Форест» — на изломе надежды, держащейся на волоске: после четырёх поражений в пяти матчах они больше не имели права на ошибку. Победа была единственным путём сохранить позиции в гонке за Лигу чемпионов. Но победы не случилось.

«Пэлас» начал яростно. Гласнер выпустил тот же состав, что неделю назад разнёс «Астон Виллу», и его команда с первых минут ринулась в бой. Уже на старте Крису Ричардсу не хватило нескольких сантиметров, чтобы затолкать мяч в ворота после углового. Атака следовала за атакой, но «Форест» держался — в духе той суровой прагматики, которую Нуну Эшпириту Санту за полгода вшил в ДНК команды.

Кристал Пэлас — Ноттингем Форест globallookpress.com

Да, «Форест» переживает кадровый кризис — даже Каллум Хадсон-Одои, воспитанник южного Лондона, смотрел матч с трибуны в компании фанатов, выбыв из-за травмы. Но даже с ограниченным составом гости смогли нащупать свой темп и терпеливо ждать момента для удара.

Такой шанс появился ближе к перерыву, когда Эланга, выскочив на рандеву с Хендерсоном, не сумел переиграть вратаря — момент был великолепный, но реализация подвела. Уже не в первый раз Энтони упускает отличные шансы, и, кажется, именно высокой эффективности не хватает Энтони до статуса вингера топ-класса.

Кристал Пэлас — Ноттингем Форест globallookpress.com

Водоворот безумия во втором тайме

После перерыва игра буквально вспыхнула. В течение 14 секунд обе команды создали по голевому моменту: сначала Сарр бил в упор, Селс парировал мяч ногой, а спустя мгновение Вуд был в шаге от того, чтобы стать первым игроком «Фореста», забившим 10 голов в выездных матчах Премьер-лиги за сезон. Его удар чуть задел Лакруа и ушёл в миллиметрах от штанги.

Но развязка была впереди. На 58-й минуте Селс сбил Митчелла, и арбитр, после вмешательства VAR, указал на точку. Эзе подошёл к мячу и уверенно реализовал пенальти, забив в третьем матче подряд. Радость трибун была безмерна, но длилась недолго.

Кристал Пэлас — Ноттингем Форест globallookpress.com

Спустя четыре минуты — угловой, удар Уильямса летит мимо, но на пути оказывается нога Мурильо. Защитник меняет направление мяча, и тот, предательски скользнув по газону, влетает в дальний угол. 1:1. Бразилец празднует — и тут же садится на газон: травма, которая, возможно, окажется очередной проблемой «Фореста» в решающие недели сезона.

Кристал Пэлас — Ноттингем Форест globallookpress.com

Концовка матча — как прогулка по лезвию. Эзе вёл атаки хозяев и в одном из моментов сотряс перекладину ударом издали. На трибунах ахнули — гола не было, но момент остался в памяти.

А уже в добавленное время Эдди Нкетия, вышедший на замену, протолкнул мяч в сетку. Стадион ликует… всего на секунду. Флажок лайнсмена поднимается вверх, VAR подтверждает: офсайд. И «Форест» выдыхает.

Финишная прямая

«Ноттингем Форест» набирает всего одно очко и теперь отстаёт от пятого места на два пункта. Ещё недавно они шли третьими, и казалось, что Лига чемпионов уже в кармане. Но сезон не прощает слабостей: конкуренты усилились, а глубина состава у «Фореста» оставляет вопросы. Следующие три тура станут настоящей проверкой — не только турнирной, но и ментальной.

Календарь и таблица АПЛ

А «Кристал Пэлас»? Команда Гласнера, даже несмотря на ничью, продолжает жить в эйфории. Финал Кубка уже в кармане, а в чемпионате — привычная стабильность: девятое попадание в нижнюю половину таблицы за последние десять лет. Не триумф, но и не провал. Просто жизнь «Пэласа» — всегда немного под шум дождя, чуть в стороне от больших заголовков, но с уверенностью в завтрашнем дне.