АПЛ. «Ливерпуль» уступил «Челси» в центральной битве

До окончания сезона в английской Премьер-лиги осталось сыграть 3 тура. Чемпион уже известен, команды которые покинут элиту английского футбола — тоже, клубам осталось определить состав участников еврокубков на будущий сезон.

Изменения в турнирной таблице

В турнирной таблице чемпионата Англии произошли три престановки. «Манчестер Сити» обошёл в турнире «Ньюкасл» и занял 3 место.

«Борнмут» и «Брентфорд» поднялись на две ступеньки вверх, расположившись на 8 и 9 строчках соответственно. Вниз опустились «Брайтон» и «Фулхэм», которые заняли 10 и 11 места соответственно.

Календарь и таблица АПЛ

По итогам матчей 35 тура местами поменялись «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», которые расположились на 14 и 15 местах соответственно.

Еврокубки

82 очка в английском чемпионате набрал «Ливерпуль», который завоевал титул чемпиона досрочно.

В минувшем туре мерсисайдцы проиграли «Челси» (1:3). В этом поединке за аристократов голы забили Энцо Фернандес, Коул Палмер, был зафиксирован автогол в исполнении Джарелла Куанса. За «Ливерпуль» гол престижа забил Вирджил ван Дейк.

«Челси» — «Ливерпуль» globallookpress.com

«Челси» после этой победы набрал 63 очка и сохранил место в лигочемпионской пятёрке.

На втором месте идет «Арсенал», у которого в активе 67 пунктов, пушкари в 35 туре АПЛ потерпели поражение в матче против «Борнмута» (1:2).

В тройку лидеров вернулся экс-чемпион Англии «Манчестер Сити», который добился минимальной победы в матче против «Вулверхэмптона» (1:0). Единственный и победный гол в составе горожан на 35-й минуте забил Кевин де Брёйне. Таким образом МС набрал 64 балла.

В четвёрку сильнейших входит «Ньюкасл», который сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и набрал 63 очка.

На шестой строчке чемпионата расположился «Ноттингем Форест», который также поделили очки в минувшем туре, обменявшись голами с «Кристал Пэласом» (1:1), в итоге «лесники» заработали 61 пункт.

В топ-7 АПЛ входит «Астон Вилла», которая выиграла с минимальным счетом у «Фулхэма» (1:0) и аккумулировала 60 баллов.

Кто покинет АПЛ?

Ещё в 34 туре определилась тройка неудачников, которая следующий сезон встретит не в АПЛ, а в Чемпионшипе: элиту английского футбола покинут «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон».

Их места в Английской Премьер-лиге займут «Лидс» и «Бёрнли». «Шеффилд Юнайтед» — ещё один претендент на повышение прописки. Клуб сыграет в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-лиге.

Тур 36

Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут 10 и 11 мая.

В субботу, 10 мая «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Саутгемптона».

В воскресенье, 11 мая «Челси» отправится гостить к «Ньюкаслу», а «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм». Домашнюю игру проведёт и «Тоттенхэм» против «Кристал Пэласа».

Прогнозы и ставки на АПЛ

В центральном поединке игрового дня сойдутся «Ливерпуль» и «Арсенал», которые проведут игру между собой в воскресенье, 11 мая.