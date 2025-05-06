АПЛ. «Ливерпуль» уступил «Челси» в центральной битве

Изменения в турнирной таблице
В турнирной таблице чемпионата Англии произошли три престановки. «Манчестер Сити» обошёл в турнире «Ньюкасл» и занял 3 место.
«Борнмут» и «Брентфорд» поднялись на две ступеньки вверх, расположившись на 8 и 9 строчках соответственно. Вниз опустились «Брайтон» и «Фулхэм», которые заняли 10 и 11 места соответственно.
По итогам матчей 35 тура местами поменялись «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», которые расположились на 14 и 15 местах соответственно.
Еврокубки
82 очка в английском чемпионате набрал «Ливерпуль», который завоевал титул чемпиона досрочно.
В минувшем туре мерсисайдцы проиграли «Челси» (1:3). В этом поединке за аристократов голы забили Энцо Фернандес, Коул Палмер, был зафиксирован автогол в исполнении Джарелла Куанса. За «Ливерпуль» гол престижа забил Вирджил ван Дейк.
«Челси» после этой победы набрал 63 очка и сохранил место в лигочемпионской пятёрке.
На втором месте идет «Арсенал», у которого в активе 67 пунктов, пушкари в 35 туре АПЛ потерпели поражение в матче против «Борнмута» (1:2).
В тройку лидеров вернулся экс-чемпион Англии «Манчестер Сити», который добился минимальной победы в матче против «Вулверхэмптона» (1:0). Единственный и победный гол в составе горожан на 35-й минуте забил Кевин де Брёйне. Таким образом МС набрал 64 балла.
В четвёрку сильнейших входит «Ньюкасл», который сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и набрал 63 очка.
На шестой строчке чемпионата расположился «Ноттингем Форест», который также поделили очки в минувшем туре, обменявшись голами с «Кристал Пэласом» (1:1), в итоге «лесники» заработали 61 пункт.
В топ-7 АПЛ входит «Астон Вилла», которая выиграла с минимальным счетом у «Фулхэма» (1:0) и аккумулировала 60 баллов.
Кто покинет АПЛ?
Ещё в 34 туре определилась тройка неудачников, которая следующий сезон встретит не в АПЛ, а в Чемпионшипе: элиту английского футбола покинут «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон».
Их места в Английской Премьер-лиге займут «Лидс» и «Бёрнли». «Шеффилд Юнайтед» — ещё один претендент на повышение прописки. Клуб сыграет в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-лиге.
Тур 36
Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут 10 и 11 мая.
В субботу, 10 мая «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Саутгемптона».
В воскресенье, 11 мая «Челси» отправится гостить к «Ньюкаслу», а «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм». Домашнюю игру проведёт и «Тоттенхэм» против «Кристал Пэласа».
В центральном поединке игрового дня сойдутся «Ливерпуль» и «Арсенал», которые проведут игру между собой в воскресенье, 11 мая.