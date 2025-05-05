КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в игре с московским «Динамо»

Глава КДК РФСотметил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» оскорблений в адрес столичного «Динамо».

«Спартак» 29 апреля победил «Динамо» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Рассмотрим тот факт, что болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес "Динамо".

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Спартака" Деяна Станковича и удаление аналитика команды за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Что касается выхода на поле Станковича, уточним у комиссара матча», — сказал Григорьянц РИА Новости.

«Спартак» в финале Пути регионов Кубка России сыграет с «Ростовом».