КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в игре с московским «Динамо»

Деян Станкович Фото: globallookpress.com
«Спартак» 29 апреля победил «Динамо» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
«Рассмотрим тот факт, что болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес "Динамо".
Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Спартака" Деяна Станковича и удаление аналитика команды за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Что касается выхода на поле Станковича, уточним у комиссара матча», — сказал Григорьянц РИА Новости.
«Спартак» в финале Пути регионов Кубка России сыграет с «Ростовом».