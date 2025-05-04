Симеоне отреагировал на ничью в матче с «Алавесом»

Главный тренер мадридскоговысказался о матче против(0:0).

«Тяжёлый матч. В первом тайме не было ни одного голевого момента. Игра проходила в центре поля, где мы активно отбирали и теряли мяч, как и они. Не было точности в атаках ни с одной стороны, а с учётом жары матч был очень тягомотным.

Во втором тайме мы улучшились и в итоге сыграли так, как хотели бы начать. Команды внизу таблицы кажутся лёгкими, но это не так. То, что они внизу, не означает, что вы победите. Вы должны заслужить победу», — сказал Симеоне на послематчевой пресс-конференции.

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«Атлетико» после этой ничьей сохраняет третью строчку в турнирной таблице с 67 очками.

«Алавес» набирает важное очко в борьбе за выживание и располагается на 17-м месте, имея 35 очков — всего на два больше, чем у команд из зоны вылета.