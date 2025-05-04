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    «Рома» обыграла «Фиорентину» в матче Серии А

    «Рома» — «Фиорентина»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле победила «Фиорентину» с минимальным счетом 1:0.

    Артем Довбик
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    Артем Довбик

    Автором единственного гола на исходе первого тайма стал нападающий Артем Довбик, голевую передачу ему отдал Эльдор Шомуродов.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Фиорентина 1:0
    Гол: 1:0 Артем Довбик (45 + 5') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Девин Ренс, 77'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Анхелиньо, Матиас Соуле, Ману Коне, Бриан Кристанте (Томмазо Бальданци, 65'), Лоренцо Пеллегрини (Никколо Писилли, 46'), Эльдор Шомуродов (Люка Гурна-Дуат, 65'), Артем Довбик (Стефан Эль-Шаарави, 77') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Николо Фаджоли, 46'), Фабьяно Паризи, Роб Холдинг, Пьетро Комуццо, Марин Понграчич (Лукас Бельтран, 71'), Николо Дзаньоло (Альберт Гудмундссон, 61'), Шер Ндур (Ясин Адли, 90'), Роландо Мандрагора, Амир Ричардсон (Андреа Кольпани, 71'), Мойзе Кин Предупреждения: Шер Ндур (64'), Мойзе Кин (86'), Матиас Соуле (89'), Никколо Писилли (90 + 4')

    Эта победа позволила «Роме» выйти уже на четвертое место в Серии А с 63 очками. «Фиорентина» (59) сейчас идет на 8-м месте.

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