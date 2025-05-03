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    Слишкович: Ничья с «Локомотивом» закономерна

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче против «Локомотива» (1:1).

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Эта ничья закономерна. Первые 20 минут соперник все контролировал, а дальше мы начали играть лучше. До красной карточки игра была примерно равной, а это удаление помогло нам. Мы начали атаковать, смогли забить гол. Мы наносили удары, но реализация — наша проблема. Ребята старались, они хотели взять эту победу. Нам осталось три игры, девять очков. Думаю, все возможно. Не все зависит от нас, но и от других команд тоже. Нам надо проанализировать эту игру и сконцентрироваться на следующей. Надежда остается.

    Я не делаю ничего особенного. Разговариваю с ребятами и говорю, что надежда есть. Нельзя сдаваться до конца. В футболе бывают чудеса. Они могут записать свои фамилии золотыми буквами в историю "Оренбурга", у них есть такой шанс. Из негативного момента стараюсь сделать позитивный», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 46 очками. «Оренбург» остается в зоне вылета на 15-й строчке турнирной таблицы с 18 очками.

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