Слишкович: Ничья с «Локомотивом» закономерна

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Эта ничья закономерна. Первые 20 минут соперник все контролировал, а дальше мы начали играть лучше. До красной карточки игра была примерно равной, а это удаление помогло нам. Мы начали атаковать, смогли забить гол. Мы наносили удары, но реализация — наша проблема. Ребята старались, они хотели взять эту победу. Нам осталось три игры, девять очков. Думаю, все возможно. Не все зависит от нас, но и от других команд тоже. Нам надо проанализировать эту игру и сконцентрироваться на следующей. Надежда остается.

Я не делаю ничего особенного. Разговариваю с ребятами и говорю, что надежда есть. Нельзя сдаваться до конца. В футболе бывают чудеса. Они могут записать свои фамилии золотыми буквами в историю "Оренбурга", у них есть такой шанс. Из негативного момента стараюсь сделать позитивный», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 46 очками. «Оренбург» остается в зоне вылета на 15-й строчке турнирной таблицы с 18 очками.