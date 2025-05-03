Бывший тренер «Балтики» Низовцев: Весь город ждет выхода в РПЛ

Бывший игрок и тренерподелился своими ожиданиями перед ключевым домашним матчем калининградцев против московскогов 31-м туре Первой лиги.

«Весь город ждёт выхода Балтики в РПЛ. Все билеты были распроданы неделю назад. Билетов нет — 32 тысячи должно быть на стадионе. Не только Талалаев, но и весь тренерский штаб проделали хорошую работу», — приводит слова Низовцева «Чемпионат».

На данный момент «Балтика» уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 66 очков после 30 туров — это на 11 больше, чем у ближайшего преследователя, «Торпедо».

Для оформления выхода в РПЛ «Балтике» достаточно набрать одно очко в матче с «Торпедо» или дождаться потери очков от «Черноморца».