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    «Бавария»«Лейпциг» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
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    Бывший тренер «Балтики» Низовцев: Весь город ждет выхода в РПЛ

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    Бывший игрок и тренер «Балтики» Максим Низовцев поделился своими ожиданиями перед ключевым домашним матчем калининградцев против московского «Торпедо» в 31-м туре Первой лиги.

    Болельщики «Батики»
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    «Весь город ждёт выхода Балтики в РПЛ. Все билеты были распроданы неделю назад. Билетов нет — 32 тысячи должно быть на стадионе. Не только Талалаев, но и весь тренерский штаб проделали хорошую работу», — приводит слова Низовцева «Чемпионат».

    На данный момент «Балтика» уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 66 очков после 30 туров — это на 11 больше, чем у ближайшего преследователя, «Торпедо».

    Для оформления выхода в РПЛ «Балтике» достаточно набрать одно очко в матче с «Торпедо» или дождаться потери очков от «Черноморца».

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