Бывший тренер «Балтики» Низовцев: Весь город ждет выхода в РПЛ

Болельщики «Батики» Фото: globallookpress.com
«Весь город ждёт выхода Балтики в РПЛ. Все билеты были распроданы неделю назад. Билетов нет — 32 тысячи должно быть на стадионе. Не только Талалаев, но и весь тренерский штаб проделали хорошую работу», — приводит слова Низовцева «Чемпионат».
На данный момент «Балтика» уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 66 очков после 30 туров — это на 11 больше, чем у ближайшего преследователя, «Торпедо».
Для оформления выхода в РПЛ «Балтике» достаточно набрать одно очко в матче с «Торпедо» или дождаться потери очков от «Черноморца».