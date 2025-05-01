ЦСКА примет решение по полноценному трансферу Гуарирапы через несколько недель

Генеральный директоррассказал, когда примет решение по полноценному переходу венесуэльского форварда

«Что касается Гуарирапы, то с ним такая же ситуация, как и с футболистами, у которых истекают контракты. Мне кажется, что у него и Койты виден прогресс, после зимних сборов действительно ребята почувствовали уверенность в своих силах. Это не на пустом месте произошло, мы видим хорошую физическую базу, которая позволяет так играть.

Окончательное решение по Гуарирапе будет принято через несколько недель, сейчас мы не хотим подобными переговорными процессами и заявлениями в СМИ мешать команде на решающем важнейшем отрезке сезона. Мы вместе приняли это решение», — приводит слова Бабаева ТАСС.

22-летний форвард перешел в ЦСКА из «Сочи» осенью 2024 года на правах аренды с правом выкупа. Венесуэлец забил 3 гола в 25 встречах за «армейцев».