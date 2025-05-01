«Атлетик» проводит отличный сезон. «Баски» хорошо себя показали в Примере и могут добиться успеха в Лиге Европы. У них только одно поражение в последних пяти играх. Они в хорошей форме. Что касается ЛЕ, то в полуфинал команда заслужила путевку благодаря победе над «Рейнджерс» со счетом 2:0.
«Ман Юнайтед» надеется на победу в Лиге Европы. Команда Рубена Аморима намерена спасти сезон и пробиться в Лигу чемпионов. В Англии у «манкунианцев» все очень плохо — худший сезон последних десяти лет так точно. В предыдущем раунде еврокубка «красные дьяволы» на валидоле прошли «Лион».
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация по ставкам:
- Эксперты LiveSport.Ru выпустили два прогноза. Один доступен здесь, второй можно посмотреть тут. В целом единого мнения по исходу у аналитиков нет.
- Букмекеры: хозяева — фавориты встречи за 2.17, на гостей ставки принимаются с коэффициентом 3.70, на ничью можно поставить за 3.15.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» Б — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
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