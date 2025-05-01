22:00Атлетик — Манчестер ЮнайтедОнлайн
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    Бруну Фернандеш«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
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    «Атлетик» Б — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    1 мая в Бильбао «Атлетик» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках первого полуфинала Лиги Европы. Игра пройдет на «Сан Мамес». Старт в 22:00 мск.

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    «Атлетик» проводит отличный сезон. «Баски» хорошо себя показали в Примере и могут добиться успеха в Лиге Европы. У них только одно поражение в последних пяти играх. Они в хорошей форме. Что касается ЛЕ, то в полуфинал команда заслужила путевку благодаря победе над «Рейнджерс» со счетом 2:0.

    «Ман Юнайтед» надеется на победу в Лиге Европы. Команда Рубена Аморима намерена спасти сезон и пробиться в Лигу чемпионов. В Англии у «манкунианцев» все очень плохо — худший сезон последних десяти лет так точно. В предыдущем раунде еврокубка «красные дьяволы» на валидоле прошли «Лион».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация по ставкам:

    • Эксперты LiveSport.Ru выпустили два прогноза. Один доступен здесь, второй можно посмотреть тут. В целом единого мнения по исходу у аналитиков нет.

    • Букмекеры: хозяева — фавориты встречи за 2.17, на гостей ставки принимаются с коэффициентом 3.70, на ничью можно поставить за 3.15.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетик» Б — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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