Тарасов: Первый в РПЛ — Дзюба!

Бывший полузащитникответил на вопрос о лучших футболистах чемпионата России на данный момент.

«Первый в РПЛ — Дзюба! Он топ, как ни крути. У нас с ним хорошие отношения, приятельские. Если брать его личность футболиста, он приходит в команду и делает результат. Второй — Алексей Батраков. Третий — Дмитрий Баринов. Был на матче с "Зенитом", он напоминает мне меня в лучшие годы. Отбирает в подкате, сразу отдает голевую передачу. Себя вспомнил! Классно!» — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне 36-летний Дзюба принял участие в 20 матчах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.