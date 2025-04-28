Суперкомпьютер предсказал итоговое место «Зенита» в РПЛ

Суперкомпьютер статистической платформы Opta обновил прогноз на исход РПЛ в сезоне-2024/2025 по окончанию 26-го тура.

Вероятность «Зенита» занять конкретное итоговое место в РПЛ 1-е место — вероятность 29,9%

— вероятность 29,9% 2-е место — вероятность 58,2%

— вероятность 58,2% 3-е место — вероятность 9,6%

— вероятность 9,6% 4-е место — вероятность 2,2%

— вероятность 2,2% 5-е место — вероятность 0,1%

— вероятность 0,1% места с 6-го по 16-е — вероятность 0%

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками за четыре тура до конца сезона, отставая от лидирующего «Краснодара» (58) на 4 очка.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч в чемпионате страны «сине-бело-голубые» проведут дома против «Пари НН» 4 мая.