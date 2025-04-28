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    Вячеслав Колосков«Меня "Краснодар" разочаровал». Колосков — о 26-м туре РПЛ и проблемах российских топ-клубов
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    Суперкомпьютер предсказал итоговое место «Зенита» в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Суперкомпьютер статистической платформы Opta обновил прогноз на исход РПЛ в сезоне-2024/2025 по окончанию 26-го тура.

    Максим Глушенков и Вендел
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    Максим Глушенков и Вендел

    Вероятность «Зенита» занять конкретное итоговое место в РПЛ
    • 1-е место — вероятность 29,9%
    • 2-е место — вероятность 58,2%
    • 3-е место — вероятность 9,6%
    • 4-е место — вероятность 2,2%
    • 5-е место — вероятность 0,1%
    • места с 6-го по 16-е — вероятность 0%

    «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками за четыре тура до конца сезона, отставая от лидирующего «Краснодара» (58) на 4 очка.

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч в чемпионате страны «сине-бело-голубые» проведут дома против «Пари НН» 4 мая.

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