Суперкомпьютер предсказал итоговое место «Зенита» в РПЛ

Максим Глушенков и Вендел Фото: globallookpress.com
Вероятность «Зенита» занять конкретное итоговое место в РПЛ
- 1-е место — вероятность 29,9%
- 2-е место — вероятность 58,2%
- 3-е место — вероятность 9,6%
- 4-е место — вероятность 2,2%
- 5-е место — вероятность 0,1%
- места с 6-го по 16-е — вероятность 0%
«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками за четыре тура до конца сезона, отставая от лидирующего «Краснодара» (58) на 4 очка.
Следующий матч в чемпионате страны «сине-бело-голубые» проведут дома против «Пари НН» 4 мая.