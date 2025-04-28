1-й таймУдинезе — БолоньяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тейс Даллинга«Удинезе» — «Болонья». Онлайн
    Все новости спорта

    Белоус: «Краснодар» заслужил выиграть чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит Рубин
    Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мыслями о чемпионских амбициях «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    «Мне нравится, как болельщики "Краснодара" себя ведут. Они не делают заявлений и, несмотря на Fan ID, полностью заполняют домашний стадион. "Краснодар" бьется: у команды нет двух составов, как у "Зенита". Костяк футболистов состоит из 15-16 игроков. Для себя игроки "быков" решили — сейчас или никогда. На мой взгляд, "Краснодар", руководители и владелец клуба заслужили выиграть чемпионство. Но с этим не согласен "Зенит".

    Чем черт не шутит? Хоть ЦСКА и "Спартак" уже списали со счетов. Понятно, что явные фавориты — "Краснодар" и "Зенит", но история знает всякие выкрутасы», — приводит слова Белоуса «Чемпионат».

    «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 26-туров с 58 очками. «Зенит» (54) отстает на четыре очка и занимает 2-е место.

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч «быки» проведут 3 мая дома против казанского «Рубина».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» заберут первый матч в Лондоне?!
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Трактор» зацепится за результат в Челябинске
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Парма» сдержать атаку «Лацио»?
  • «Лацио» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры