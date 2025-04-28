Белоус: «Краснодар» заслужил выиграть чемпионство

Бывший вице-президентподелился мыслями о чемпионских амбицияхв текущем сезоне РПЛ.

«Мне нравится, как болельщики "Краснодара" себя ведут. Они не делают заявлений и, несмотря на Fan ID, полностью заполняют домашний стадион. "Краснодар" бьется: у команды нет двух составов, как у "Зенита". Костяк футболистов состоит из 15-16 игроков. Для себя игроки "быков" решили — сейчас или никогда. На мой взгляд, "Краснодар", руководители и владелец клуба заслужили выиграть чемпионство. Но с этим не согласен "Зенит".

Чем черт не шутит? Хоть ЦСКА и "Спартак" уже списали со счетов. Понятно, что явные фавориты — "Краснодар" и "Зенит", но история знает всякие выкрутасы», — приводит слова Белоуса «Чемпионат».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 26-туров с 58 очками. «Зенит» (54) отстает на четыре очка и занимает 2-е место.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч «быки» проведут 3 мая дома против казанского «Рубина».