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    «Вердер» и «Санкт-Паули» поделили очки

    «Вердер» — «Санкт-Паули»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 31-го тура чемпионата Германии «Вердер» и «Санкт-Паули» сыграли вничью.

    «Вердер»
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    «Вердер»

    Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав мировую 0:0.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Санкт-Паули 0:0
    Гол: 1:0 Оливер Бёрк (80') Вердер: Михаэль Цеттерер, Никлас Штарк, Марко Фридль, Амос Пипер, Митчелл-Элия Вайзер, Феликс Агу (Деррик Кён, 80'), Йенс Стаге, Сенне Линен (Леонардо Биттенкорт, 81'), Романо Шмид, Марвин Дукш (Марко Грюлль, 87'), Justin Njinmah (Оливер Бёрк, 69') Санкт-Паули: Никола Васильев, Филипп Треу, Манолис Салиакас, Сибе ван дер Хейден (Ларс Рицка, 88'), Хауке Валь, Дэвид Немет, Данель Синани (Коннор Меткалф, 75'), Морган Гилавоги (Йоханнес Эггештайн, 88'), Эрик Смит, Карло Бухальфа (Роберт Вагнер, 75'), Ноа Вайсхаупт (Элиас Саад, 62') Предупреждения: Манолис Салиакас (63'), Леонардо Биттенкорт (82'), Коннор Меткалф (89'), Марко Фридль (90'), Коннор Меткалф (90 + 2')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Вердер» набрал 46 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице. У «Санкт-Паули» 31 балл и 14-я строчка.

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