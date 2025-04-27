«Уфа» минимально обыграла «Шинник» благодаря голу Агеяна

В матче 30-го тура Первой лиги междухозяева смогли одержать минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 23-й минуте забил полузащитник «Уфы» Мигран Агеян. Хавбек помог своей команде в борьбе за выживание в Первой лиге.

Футбол. Россия. Первая лига Уфа — Шинник 1:0 Голы: 1:0 Мигран Агеян (23'), 1:1 Sharshenbekov A. (36'), 1:2 Shodmonov B. (58'), 1:3 Ричард (70') Уфа: Олег Баклов, Денис Кутин, Вадим Карпов, Александр Перченок, Даниил Корнюшин (Дмитрий Стоцкий, 74'), Артём Гуренко, Арсен Адамов (Troyanov K., 83'), Валерий Бочеров, Шамиль Исаев, Мигран Агеян, Владислав Ложкин (Камиль Муллин, 90') Шинник: Тимофей Митров, Седрик Гогуа, Андрюс Рукас, Артур Черный, Артемий Косогоров (Павел Шакуро, 83'), Руслан Куль (Василий Алейников, 64'), Артём Голубев (Alfred S., 84'), Тимофей Шипунов, Данила Сухомлинов (Никита Мирошниченко, 65'), Артем Малахов, Захар Федоров Предупреждения: Александр Перченок (26'), Александр Теняев (76')

Несмотря на минимальный счёт, матч был важен для «Уфы», которая борется за сохранение места в лиге и занимает 15-е место в турнирной таблице.

«Шинник» после поражения занимает 13-ю позицию.