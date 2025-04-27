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    Булыкин назвал условия, при которых ЦСКА сможет побороться за чемпионство в РПЛ

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    Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин высказался о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Спартак после поражения от ЦСКА же выбыл из чемпионской гонки? Думаю, он будет бороться за бронзовые медали с ЦСКА. Почему не за серебро? У "Зенита" самый простой календарь, хотя команда Семака сейчас не такая грозная, как раньше. Она может и проиграть какие-то встречи.

    Тем не менее, у "Спартака" мало шансов догнать питерцев. Мы это видим. Хотя мы также говорили в прошлом сезоне, когда "Динамо" боролось за золотые медали и за тур до конца имело шансы стать чемпионом. Поэтому ничего нельзя исключать в нашем непредсказуемом чемпионате. Но, конечно же, клубы, которые борются за золото, не должны упускать свои очки

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    • Может ли ЦСКА замахнуться на второе место? Весной "армейцы" показывают шикарный результат. Если они так же продолжат, то смогут замахнуться и на первое место. В прошлом сезоне мы видели, что все бывает, когда "Динамо" думало о бронзовых медалях, но футбол так распорядился, что в последнем туре команда боролась за чемпионство. Надо выигрывать свои матчи и надеяться, что конкуренты оступятся», — цитирует Булыкина издание «Евро-Футбол.Ру».

    После 26-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 3-е место в таблице с 51-м очком в активе, а «Спартак» располагается на 4-й позиции (50).

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