Булыкин назвал условия, при которых ЦСКА сможет побороться за чемпионство в РПЛ

Футбольный экспертвысказался о перспективахв нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Спартак после поражения от ЦСКА же выбыл из чемпионской гонки? Думаю, он будет бороться за бронзовые медали с ЦСКА. Почему не за серебро? У "Зенита" самый простой календарь, хотя команда Семака сейчас не такая грозная, как раньше. Она может и проиграть какие-то встречи.

Тем не менее, у "Спартака" мало шансов догнать питерцев. Мы это видим. Хотя мы также говорили в прошлом сезоне, когда "Динамо" боролось за золотые медали и за тур до конца имело шансы стать чемпионом. Поэтому ничего нельзя исключать в нашем непредсказуемом чемпионате. Но, конечно же, клубы, которые борются за золото, не должны упускать свои очки

Может ли ЦСКА замахнуться на второе место? Весной "армейцы" показывают шикарный результат. Если они так же продолжат, то смогут замахнуться и на первое место. В прошлом сезоне мы видели, что все бывает, когда "Динамо" думало о бронзовых медалях, но футбол так распорядился, что в последнем туре команда боролась за чемпионство. Надо выигрывать свои матчи и надеяться, что конкуренты оступятся», — цитирует Булыкина издание «Евро-Футбол.Ру».

После 26-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 3-е место в таблице с 51-м очком в активе, а «Спартак» располагается на 4-й позиции (50).