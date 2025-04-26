«Рексем» Рейндолса вышел в Чемпионшип

Валлийский клуб, выступающий в Англии, досрочно вышел в Чемпионшип.

Команда, чьим владельцем является известный канадский актер Райан Рейнольдс, за тур до окончания Первой лиги (3-го по силе дивизиона Англии) обеспечили выход в Чемпионшип, досрочно заняв 2-е место в турнирной таблице

Победив сегодня в матче с «Чарльтон», «красные драконы» стали недосягаемыми для находящихся на 3-м месте «Стокпорт Каунти». Первое место занимает «Бирмингем Сити» со 102 очками, у «Рексема» 89 баллов.

Валлийцы в третий раз подряд добиваются повышения в классе, в предыдущем году команда выступала во Второй Лиге (4-м по силе дивизионе Англии).

«Рексем» еще в сезоне-2022/2023 выступал в Национальной конференции, которая является 5-м по силе дивизионом Англии. Таким образом, команда из Уэльса впервые в истории английского клуба добилась три повышения подряд.