Осинькин: Я переживаю за Горшкова и Глушенкова

Наставник самарских «Крыльев Советов»прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Когда интрига до последнего тура, чемпионат всегда интересен. Больше внимания к футболу, больше о нём говорят. Это то, для чего мы делаем свою работу. У меня нет явных симпатий. Мы сейчас говорим про "Зенит" и "Краснодар".

В этой ситуации я болею за своих. Условно, за Макса Глушенкова и Юру Горшкова. Но думаю, что смена чемпиона даст РПЛ достаточно много. Здесь я давно не болельщик, я профессионал. За своих футболистов я не имею права не переживать», — сказал Осинькин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» лидирует в таблице после 26 матчей, набрав 58 очков. Также в топ-3 находятся «Зенит» (53) и московский «Спартак» (50).