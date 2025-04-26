Нахушев: Хватит «Зениту» чемпионств!

Бывший защитникпрокомментировал текущую ситуацию в чемпионской гонке РПЛ.

«"Краснодар" отскочил в матче с "Динамо" Махачкала. Но и никто не ждал легкой игры. Самое главное, что завоевали три очка. Дальше надо было ждать игру "Зенита" и "Динамо". После ничьей "Краснодар" оторвался на три очка. Если посмотреть календарь, то у "Краснодара" он непростой. У "Зенита" чуть легче, но опять есть отрыв по очкам. Каждый матч будет как последний бой. Не скажу, что "Зенит" пройдется легкой походкой.

"Краснодару" тяжело, но выигрывает после игры с "Зенитом". Да, сложно, но психологически они готовы. Болею за них и ставлю на "Краснодар". Хватит "Зениту" чемпионств! Уже некуда звезды лепить. Драма в чемпионате будет до последнего тура», — приводит слова Нахушева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 58 очками после 26-ти туров, «Зенит» с 54 баллами и тем же количеством игр находится на 2-й строчке турнирной таблицы.