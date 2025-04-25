Флик: Требл — наша цель

Главный тренеррассказал о целях своей команды на конец сезона.

«У нас есть шанс выиграть три трофея, и это наша цель. Но мы знаем, что это будет трудно, потому что впереди матч с "Реалом", у которого отличная команда. Команда должна насладиться этим финалом. Нам следует наслаждаться завтрашним днем», — сказал Флик на предматчевой пресс-конференции перед финалом Кубка Испании.

«Барселона» в этом сезоне вышла в полуфинал Лиги чемпионов и на данный момент лидирует в Ла Лиге.

Каталонцы сыграют в финале Кубка Испании против мадридского «Реала». Матч состоится 26 апреля, начало матча в 23:00 по Москве.