Луис Энрике — о матче с «Ниццей»: Согласен на проигрыш, если это гарантирует нам выход в финал Лиги чемпионов

Главный тренерЛуис Энрике накануне матча сзаявил, что готов был бы согласиться на поражение, если бы это гарантировало выход его команды в финал Лиги чемпионов.

«ПСЖ» уже досрочно стал чемпионом Франции и установил рекорд по самой длинной беспроигрышной серии на выезде в топ-5 европейских лиг — 39 матчей подряд без поражений, превзойдя достижение «Милана»



«Наша главная цель — не рекорды, а титулы. Если я буду уверен, что проигрыш Ницце означает, что я выйду в финал Лиги чемпионов, я подпишусь на это немедленно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Календарь и таблица Лиги 1

Матч «ПСЖ» — «Ницца» состоится 25 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.