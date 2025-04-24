Матеус Кунья близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

достиг договорённости о трансфере нападающегоМатеуса Куньи.

По информации Goal и ряда других источников, клуб готов активировать опцию выкупа в контракте игрока — сумма сделки составит около 75 миллионов евро.

Все детали между сторонами уже согласованы, и переход должен быть оформлен сразу после завершения сезона, ещё до официального открытия трансферного окна.

В текущем сезоне АПЛ Кунья забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 28 матчах, став лучшим бомбардиром «Вулвс». Руководство манкунианцев рассчитывает, что его универсальность и результативность помогут решить проблемы команды с реализацией моментов в атаке.