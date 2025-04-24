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    Дан Ндойе«Болонья» — «Эмполи». Онлайн
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    Матеус Кунья близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» достиг договорённости о трансфере нападающего «Вулверхэмптона»Матеуса Куньи.

    Матеус Кунья
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    Матеус Кунья

    По информации Goal и ряда других источников, клуб готов активировать опцию выкупа в контракте игрока — сумма сделки составит около 75 миллионов евро.

    Все детали между сторонами уже согласованы, и переход должен быть оформлен сразу после завершения сезона, ещё до официального открытия трансферного окна.

    В текущем сезоне АПЛ Кунья забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 28 матчах, став лучшим бомбардиром «Вулвс». Руководство манкунианцев рассчитывает, что его универсальность и результативность помогут решить проблемы команды с реализацией моментов в атаке.

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