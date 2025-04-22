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    Постекоглу: «Тоттенхэм» полностью доминировал в игре с «Ноттингем Форест»

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    Наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвел итоги матча 33-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (1:2). Встреча прошла 21 апреля.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Ещё один матч, который мы проиграли, хотя не должны были. Это грустно, потому что мы показали выдающийся футбол. Мы полностью доминировали. Но это очередное непозволительное поражение.

    Я недоволен, игроки — тоже. За что нам нужно взять на себя ответственность, так это за то, что мы не оправдали наших стандартов», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

    «Тоттенхэм» идет на 16-м месте в таблице АПЛ. У команды 37 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    Далее лондонцы сыграют с «Ливерпулем», «Вест Хэмом», «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Брайтоном».

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