Постекоглу: «Тоттенхэм» полностью доминировал в игре с «Ноттингем Форест»

Наставник «Тоттенхэма»подвел итоги матча 33-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (1:2). Встреча прошла 21 апреля.

«Ещё один матч, который мы проиграли, хотя не должны были. Это грустно, потому что мы показали выдающийся футбол. Мы полностью доминировали. Но это очередное непозволительное поражение.

Я недоволен, игроки — тоже. За что нам нужно взять на себя ответственность, так это за то, что мы не оправдали наших стандартов», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

«Тоттенхэм» идет на 16-м месте в таблице АПЛ. У команды 37 очков.

Календарь и таблица АПЛ

Далее лондонцы сыграют с «Ливерпулем», «Вест Хэмом», «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Брайтоном».