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    Симоне Индзаги: «Болонья» забила нечестный гол

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    Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу поражения от «Болоньи» (0:1) в 33-м туре Серии А. Встреча состоялась 20 апреля.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    На 4-й компенсированной минуте единственный гол забил Риккардо Орсолини. Это случилось после вбрасывания «Болоньи» из аута.

    «Последнее вбрасывание "Болоньи" было произведено на 12-13 метров дальше от места, где ушел мяч. Это просто объективный факт. Несмотря на это, мы все равно могли бы лучше сыграть в том эпизоде, поскольку два наших игрока пытались в прыжке прервать передачу, а прыгать всегда должен кто-то один.

    Так или иначе, мы должны быть более сконцентрированными. Есть разочарование, мы потратили много сил, поэтому было обидно проиграть подобным образом. Этот мяч просто не должен был оказаться у Орсолини.

    Сезон не заканчивается в Болонье. Мы должны принять результат, даже этот пропущенный гол. Однако игроки сейчас не готовы это принять. Я пытался показать им гол и донести, что нам нужно лучше обороняться, но они продолжали твердить, что вбрасывание было на 12 метров дальше, и что это несправедливо», — сказал Индзаги DAZN.

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