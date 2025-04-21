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    Сафонов — о победе ПСЖ: Наш обычный матч, когда по воротам наносят один-два удара

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    Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов высказался о победе своей команды в матче 30-го тура французской Лиги 1 против «Гавра» (2:1).

    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
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    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ

    «Всем привет! Пардон, что пропадаю время от времени. Задолжал вам свои эмоции после вчерашней игры. Рад был снова выйти на поле, получил большое удовольствие от матча. В игре с "Гавром" чаще использовали меня в начале атаки, так что немного вспомнилось то ощущение, когда была полная свобода решений в построении атаки пару лет назад.

    Что касается обороны — наш обычный матч, когда по воротам наносят один-два удара. В этот раз спасти не удалось, но главное, что мы победили.

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    • Достаточно тяжело находить мотивацию и энергию после эмоциональных встреч в Лиге чемпионов. И это прекрасно, что у нас есть возможность ротировать состав, дабы показывать максимальный результат во всех турнирах, даже если мы играем через три-четыре дня. В общем, поздравляю с очередной победой! И уже готовимся к завтрашнему матчу с Нантом», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

    Напомним, что россиянин защищал ворота ПСЖ в матче против «Гавра» (2:1). После этой встречи парижане занимают 1-е место в таблице Лиги 1 с 77-ю очками в активе.

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