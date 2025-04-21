Орлов: «Краснодар» держит удар

Комментаторвысказался о чемпионской гонке в РПЛ. На данный момент в таблице лидирует. Орлов отметил, что команда Мурада Мусаева заслуживает добрых слов.

«Чемпионская гонка жива. Но все претенденты испытали проблемы в этом туре. Так, думаю, будет и дальше. Психология. Давление. Осталось всего ничего. Цена любой осечки высока. Правда, я полагал, что "Зенит" после крупной победы над "Краснодаром" сегодня сыграет убедительнее, будет окрылен. Нет... Эх, какая же неточность при последнем пасе!

А впереди — выезд в Москву, к "Динамо", которое сегодня победило крепкий "Рубин". Будет непросто. Бело-голубые точно выйдут на этот поединок с должным настроем.

Нужно отдать должное "Спартаку" за характер. Вытащить такую игру — дорогого стоит. Буквально вырвали три очка. А вот к качеству футбола красно-белых тоже есть вопросы.

"Краснодар" заслуживает добрых слов. Некоторые полагали, что после крупного поражения от "Зенита" "быки" раскиснут. Но нет. Смогли дожать "Ахмат". Значит, держат удар», — цитирует Орлова «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар». У команды 55 очков. Далее в топ-3 располагаются «Зенит» (53) и «Спартак» (50).