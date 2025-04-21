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    Дркушич: В «Зените» ждали, что матч с «Химками» будет непростым

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    Защитник «Зенита» Ваня Дркушич отметил, что у клуба не было проблем с мотивацией в матче 25‑го тура РПЛ с «Химками».

    Ваня Дркушич
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    Ваня Дркушич

    Игра состоялась 20 апреля. Сине-бело-голубые одолели соперника 1:0. Единственный гол забил Лусиано в первом тайме.

    «Почему матч с "Химками" получился непростым? Мы его таким и до игры ожидали. При этом у нас было очень много моментов, чтобы забить второй гол. Произойди это, игра пошла бы иначе. Но в любом случае мы взяли три очень важных очка.

    Насколько серьезно "Химки" беспокоили в концовке? В последние десять минут соперник действительно пошел вперед. И очень важно, что мы не пропустили. Впрочем, в каждой игре бывают непростые отрезки, главное — как ты их пройдешь», — сказал Дркушич «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» с 53 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы РПЛ, уступая на два очка лидирующему «Краснодару».

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