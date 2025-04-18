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    Семак: К матчу с «Химками» готовиться сложно

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к матчу РПЛ против «Химок».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Готовиться сложно, конечно. По поводу турбулентности… Команда тренируется в полном составе и, по последней информации, изменений в этом плане нет. Изменения связаны только с приходом главного тренера, поэтому, конечно же, нам сложно понять, как будет играть команда. Постараемся подготовиться настолько, насколько это возможно, — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра "Зенит" — "Химки" состоится в воскресенье, 20 апреля, и пройдет на стадионе "Газпром Арена". Начало — в 16:30 мск.

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