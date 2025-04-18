Семак: К матчу с «Химками» готовиться сложно

Главный тренер санкт-петербургскоговысказался о подготовке к матчу РПЛ против

«Готовиться сложно, конечно. По поводу турбулентности… Команда тренируется в полном составе и, по последней информации, изменений в этом плане нет. Изменения связаны только с приходом главного тренера, поэтому, конечно же, нам сложно понять, как будет играть команда. Постараемся подготовиться настолько, насколько это возможно, — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

Календарь и таблица РПЛ

Игра "Зенит" — "Химки" состоится в воскресенье, 20 апреля, и пройдет на стадионе "Газпром Арена". Начало — в 16:30 мск.