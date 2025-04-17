Симоне Индзаги: «Интер» прошел очень сильную команду на глазах у болельщиков

Наставник «Интера»высказался про ничью с «Баварией» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась 2:2. Миланский клуб вышел в 1/2 финала.

«Прекрасный вечер. Мы прошли очень сильную команду на глазах у своих болельщиков. Мы провели два великолепных матча, выложились по полной. Ребята были на высоте. Мы должны разделить эту победу со всеми, кому небезразличен "Интер". Давайте двигаться вперед! Это сезон дарит нам много положительных эмоций. "Бавария" весь матч играла очень интенсивно, но мы отвечали ударом на удар.

Мы надолго запомним этот вечер. Это награда за всю проделанную нами тяжелую работу. Мы сражались с великой командой, но мне повезло, что за меня играют великие люди. Ребятам многим приходится жертвовать. Я поздравляю их с тем, что они сделали на поле», — цитирует Индзаги УЕФА.