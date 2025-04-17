ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака«Арсенал» уничтожил магию «Бернабеу». С холодной головой
    Все новости спорта

    Симоне Индзаги: «Интер» прошел очень сильную команду на глазах у болельщиков

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Италии Интер Футбол Германии Бавария Лига чемпионов
    Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался про ничью с «Баварией» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась 2:2. Миланский клуб вышел в 1/2 финала.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «Прекрасный вечер. Мы прошли очень сильную команду на глазах у своих болельщиков. Мы провели два великолепных матча, выложились по полной. Ребята были на высоте. Мы должны разделить эту победу со всеми, кому небезразличен "Интер". Давайте двигаться вперед! Это сезон дарит нам много положительных эмоций. "Бавария" весь матч играла очень интенсивно, но мы отвечали ударом на удар.

    Мы надолго запомним этот вечер. Это награда за всю проделанную нами тяжелую работу. Мы сражались с великой командой, но мне повезло, что за меня играют великие люди. Ребятам многим приходится жертвовать. Я поздравляю их с тем, что они сделали на поле», — цитирует Индзаги УЕФА.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Манчестер Юнайтед» в полуфинал Лиги Европы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Локомотив» избежит большого количества грубых ошибок
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Спартак» вновь покажет высококлассную реализацию
  • «Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лацио — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры