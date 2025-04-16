Компани: Надеюсь, предстоящий вечер станет особенным для «Баварии»

Наставник «Баварии»рассказал, чего ждет от ответного матча против «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Все с нетерпением ждут этой игры, это правильно. Лучшая команда Италии против лучшей команды Германии на данный момент. Одни из лучших стадионов. Важно, чтобы мы показали свою лучшую игру.

Такие вечера иногда остаются в истории. У нас есть вера. В конечном итоге нам просто нужно выиграть один матч. Мы всегда играем на победу. Надеюсь, этот вечер станет особенным для нас и наших фанатов. Каждый игрок знает, что поставлено на карту», — приводит слова Компани пресс-служба УЕФА.

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В первом матче «Бавария» уступила на своем поле со счетом 1:2.