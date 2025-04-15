15 апреля в Москве состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором «Спартака» примет. Начало игры в 20:30 мск.

«Спартак» пробился в четвертьфинал благодаря выездной победе над «Акроном» со счетом 3:2. «Урал» принимал «Рубин» и добился минимальной победы 1:0.

Перед этой игрой «красно-белые» в РПЛ уступили махачкалинскому «Динамо» 1:2, а «шершни» со счетом 3:2 выиграли у «Нефтехимика». Стоит отметить, что поражение от «Динамо» стало для «Спартака» первым в домашних стенах за последние 6 игр. До этого хозяева 5 раз одержали победу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru проанализировали информацию и предложили две ставки, с которыми можно ознакомиться в прогнозе.

проанализировали информацию и предложили две ставки, с которыми можно ознакомиться в прогнозе. Букмекеры считают, что у гостей мало шансов. Ставки на победу команд в матче принимаются с коэффициентами 1.39 и 8.00, а на проход в полуфинал — с котировками 1.22 и 4.37 соответственно.

Искусственный интеллект ставит на крупную победу «Спартака» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Урал» смотрите на LiveCup.Run.

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