ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
    Все новости спорта

    «Спартак» — «Урал»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Урал Календарь Кубка России
    15 апреля в Москве состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором «Спартака» примет «Урал». Начало игры в 20:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Спартак» пробился в четвертьфинал благодаря выездной победе над «Акроном» со счетом 3:2. «Урал» принимал «Рубин» и добился минимальной победы 1:0.

    Перед этой игрой «красно-белые» в РПЛ уступили махачкалинскому «Динамо» 1:2, а «шершни» со счетом 3:2 выиграли у «Нефтехимика». Стоит отметить, что поражение от «Динамо» стало для «Спартака» первым в домашних стенах за последние 6 игр. До этого хозяева 5 раз одержали победу.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru проанализировали информацию и предложили две ставки, с которыми можно ознакомиться в прогнозе.

    • Букмекеры считают, что у гостей мало шансов. Ставки на победу команд в матче принимаются с коэффициентами 1.39 и 8.00, а на проход в полуфинал — с котировками 1.22 и 4.37 соответственно.

    • Искусственный интеллект ставит на крупную победу «Спартака» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Урал» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Урал» создаст проблемы «красно-белым»?!
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 5.40
    •
  • Пощекочет ли «Дортмунд» нервы «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Меджедович — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  4.41
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры