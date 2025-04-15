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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Ахмат». Онлайн
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    Глушаков: Пишите, что я слил очередного тренера

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки
    Известный российский полузащитник Денис Глушаков высказался об увольнении Франка Артиги с поста главного тренера подмосковных «Химок».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Артига отправлен в отставку? Пусть разбираются сами...Хотя можете написать, что Глушаков слил очередного тренера (смеется). Глушакова убрали — команда вылетела в первую лигу. Возможно, история повторится.

    Когда-то я такое с "Химками" уже проходил. Так что не на ту лошадку ставят! Появится ли Артига еще в российском футболе? Он нормальный специалист, но не для больших команд РПЛ, а для развития молодежного футбола», — сказал Глушаков «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Артига возглавил «Химки» летом 2024 года. Сейчас команда идет в зоне стыковых матчей в таблице РПЛ с 23 очками. Ранее испанец работал в «Родине» и молодежной команде «Барселоны». Глушаков этот сезон начинал в составе «Химок», но потом покинул клуб.

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