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    Ташуев прокомментировал победу над «Ростовом»

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги победной игры с «Ростовом» (2:1) в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Хочу поздравить с победой всех: болельщиков и всех наших руководителей. Был этот ничейный синдром. Три очка нужны. Соперник сложный, "Ростов" — команда сбитая, в том смысле, что в хорошем состоянии и много лет работает тренерский штаб. Ребята молодцы, проявили характер и мастерство.

    Забили хорошие мячи. В конце не дали ничего сделать, вовремя выпустили Сашу Жирова, чтобы перекрыть трех нападающих соперника. Рады победе и беспроигрышной серии. Надо сейчас готовиться к Кубку России. В каждом матче, несмотря на соперника, будем стараться брать очки и выигрывать матчи, — сказал Ташуев "Матч ТВ".

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    После этого успеха "Ахмат" покинул зону стыковых матчей и переместился на 13-ю позицию в РПЛ. Голы в ворота "Ростова" забивали Надер Гандри с пенальти и Максим Самородов.

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