«Рубин» — «Локомотив»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 24-го тура чемпионата Россииминимально победилсо счетом 1:0.

На 51-й минуте поединке единственным забитым мячом в этой игре отметился Дардан Шабанхаджай.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Локомотив 1:0 Гол: 1:0 Дардан Шабанхаджай (51') Рубин: Евгений Ставер, Илья Рожков, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Велдин Ходжа (Валентин Вада, 81'), Руслан Безруков, Богдан Йочич, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку (Олег Иванов, 81') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов (Эдгар Севикян, 73'), Лукас Фассон, Александр Сильянов (Тимур Сулейманов, 84'), Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (Наир Тикнизян, 84'), Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв (Вадим Раков, 73'), Montes C., Godyaev D. (Артём Карпукас, 46')

Календарь и таблица РПЛ

У «Рубина» теперь стало 36 очков и седьмое место, «Локомотив» (41) — шестой.