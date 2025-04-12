Галактионов: Мы старались, но не так много было острых моментов в атаке

Главный тренерподвел итог матча против(0:1).

«Тяжелый матч, мы предполагали, что будет большое количество единоборств, и "Рубин" предлагал такие моменты, когда играл очень вертикально. Нам нужно было быстрее реагировать на подборы. По нашему мнению, в первом тайме игра была равной.

Момент с голом предрешил исход, когда Шабанхаджай убежал с центра поля. Можно было совершить тактический фол или отбор, но, к сожалению, здесь ошиблись. Во втором тайме у нас момент был у Сергея Пиняева, но в атаке можно было острее сыграть.

Мы пытались заменами развернуть ход игры в нашу сторону. Но мы видим, что "Рубин" большим количеством обороняется, у них достаточно хорошие игроки, тяжело было вскрывать оборону. Мы старались, но не так много было острых моментов в атаке», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У «Рубина» теперь стало 36 очков и седьмое место, «Локомотив» (41) — шестой.