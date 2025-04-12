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    Галактионов: Мы старались, но не так много было острых моментов в атаке

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Рубина» (0:1).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Тяжелый матч, мы предполагали, что будет большое количество единоборств, и "Рубин" предлагал такие моменты, когда играл очень вертикально. Нам нужно было быстрее реагировать на подборы. По нашему мнению, в первом тайме игра была равной.

    Момент с голом предрешил исход, когда Шабанхаджай убежал с центра поля. Можно было совершить тактический фол или отбор, но, к сожалению, здесь ошиблись. Во втором тайме у нас момент был у Сергея Пиняева, но в атаке можно было острее сыграть.

    Мы пытались заменами развернуть ход игры в нашу сторону. Но мы видим, что "Рубин" большим количеством обороняется, у них достаточно хорошие игроки, тяжело было вскрывать оборону. Мы старались, но не так много было острых моментов в атаке», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

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    У «Рубина» теперь стало 36 очков и седьмое место, «Локомотив» (41) — шестой.

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