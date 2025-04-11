Де Дзерби: Матч с «Монако» — не последний, но решающий

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге 1.

«Это более чем важный матч. Он не последний, но, несомненно, решающий. Эта игра будет сложной как для нас, так и для "Монако". У нашего соперника есть качественные футболисты, и не только в атаке. Это будет хороший матч. Надеюсь, мы готовы к подобной битве.

Наши болельщики? Очень мало встреч, в которых мы чувствовали бы себя не в порядке, особенно когда приходят наши болельщики. Даже в матче с "ПСЖ" я видел много шарфов "Марселя" в отеле перед игрой. Иметь таких болельщиков — большой плюс для нас, это мотивирует», — приводит слова Де Дзерби клубная пресс-служба.

Календарь и таблица Лиги 1

Игра «Марсель» — «Монако» пройдет завтра, 12 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.