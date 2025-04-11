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    Де Дзерби: Матч с «Монако» — не последний, но решающий

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель Монако
    Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о предстоящем матче против «Монако» в Лиге 1.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Это более чем важный матч. Он не последний, но, несомненно, решающий. Эта игра будет сложной как для нас, так и для "Монако". У нашего соперника есть качественные футболисты, и не только в атаке. Это будет хороший матч. Надеюсь, мы готовы к подобной битве.

    Наши болельщики? Очень мало встреч, в которых мы чувствовали бы себя не в порядке, особенно когда приходят наши болельщики. Даже в матче с "ПСЖ" я видел много шарфов "Марселя" в отеле перед игрой. Иметь таких болельщиков — большой плюс для нас, это мотивирует», — приводит слова Де Дзерби клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Игра «Марсель» — «Монако» пройдет завтра, 12 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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