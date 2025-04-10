Наумов — про Захаряна: Ему надо вернуться в Россию и играть здесь

Бывший президентвысказался о возможном уходе полузащитникаиз

«Может быть, Арсен не готов к уровню футбола в Испании. Может быть, к климату, пище, воде. У меня был такой случай: мы купили в "Локомотив" бразильца Вагнера, а у него бесконечные травмы, мышцы рвутся. Мы и так, и сяк, думаем, что делать. Врачи говорят: "В России он играть не сможет". Просто не мог по климатическим условиям. Он уехал, потом неплохо играл в Турции.

Может быть, с Захаряном такое же случилось — не его клуб и страна. Ему просто не надо дальше искушать судьбу и надо покинуть эту страну. Или куда-то в другую европейскую страну, или вернуться в Россию. Он парень молодой, умеет играть, голова светлая, просто попал не на своё место.

Если он перейдёт в другой европейский чемпионат — дай бог, но мне кажется, ему надо вернуться в Россию и играть здесь», — сказал Наумов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» только 3 матча в Примере и забил 1 гол.